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Найбільш титулований клуб Ліги Європи урізав зарплатню футболістам на 70%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. ФК "Севілья" на 70 відсотків знизив зарплатню футболістам через економічні проблеми у зв'язку з пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт "Севільї".

Безстрокове призупинення іспанської Ла Ліги і європейських змагань істотно вплинули на діяльність клубу. Зазначено, що "Севілья" змушена прийняти небажані, але необхідні заходи аби зіткнутися з одним з найскладніших моментів за свої 130 років.

Як наслідок урізання зарплат на 70 відсотків торкнулися не тільки тренерів та гравців основної чоловічої та жіночої команд, а й молодіжної команди.

Крім того, частина працівників була відправлена у відпустку, а інша переведена на неповний робочий день.

Примітно, що андалузький клуб є рекордсменом за кількістю завойованих титулів Ліги Європи – 5.

Цього сезону команда йде третьою в таблиці Ла Ліги – 47 очок після 27 турів.

Українські Національні Новини

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