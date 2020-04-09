Найбільш титулований клуб Ліги Європи урізав зарплатню футболістам на 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. ФК "Севілья" на 70 відсотків знизив зарплатню футболістам через економічні проблеми у зв'язку з пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт "Севільї".
Безстрокове призупинення іспанської Ла Ліги і європейських змагань істотно вплинули на діяльність клубу. Зазначено, що "Севілья" змушена прийняти небажані, але необхідні заходи аби зіткнутися з одним з найскладніших моментів за свої 130 років.
Як наслідок урізання зарплат на 70 відсотків торкнулися не тільки тренерів та гравців основної чоловічої та жіночої команд, а й молодіжної команди.
Крім того, частина працівників була відправлена у відпустку, а інша переведена на неповний робочий день.
Примітно, що андалузький клуб є рекордсменом за кількістю завойованих титулів Ліги Європи – 5.
Цього сезону команда йде третьою в таблиці Ла Ліги – 47 очок після 27 турів.