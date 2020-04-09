Самый титулованный клуб Лиги Европы урезал зарплату футболистам на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. ФК "Севилья" на 70 процентов снизил зарплату футболистам из-за экономических проблем в связи с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Севильи".
Бессрочное приостановление испанской Ла Лиги и европейских соревнований существенно повлияли на деятельность клуба. Отмечено, что "Севилья" вынуждена принять нежелательные, но необходимые меры, чтобы столкнуться с одним из самых сложных моментов за свои 130 лет.
В результате урезания зарплат на 70 процентов коснулись не только тренеров и игроков основной мужской и женской команд, но и молодежной команды.
Кроме того, часть работников была отправлена в отпуск, а другая переведена на неполный рабочий день.
Примечательно, что андалузский клуб является рекордсменом по количеству завоеванных титулов Лиги Европы - 5.
В этом сезоне команда идет третьей в таблице Ла Лиги - 47 очков после 27 туров.