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Найбагатший із багатих: хто зайняв місце найбагатшої людини світу

Найбагатший із багатих: хто зайняв місце найбагатшої людини світу

Київ • УНН

 • 2859892 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Підприємець у сфері розкоші Бернар Арно замінив Ілона Маска в рейтингу найбагатших людей у ​​світі. Йому вигідні зниження податків і клієнти, які самі стають багатшими. Про це повідомляє німецьке видання Zeit, передає УНН.

Деталі

Нещодавно найбагатшою людиною на землі, за версією Forbes, став француз Бернар Арно, який замінив засновника Tesla Ілона Маска. Статки американського мільярдера скоротилися через покупку Twitter і падіння вартості його автомобільної компанії Tesla. Тепер Арно перевершує Маска, з оцінкою статків у в 180 мільярдів євро.

Імперія француза стоїть за багатьма брендами, які продають дорогу продукцію: будинок Dior, включаючи парфуми, ікру та фуа-гра, які можна купити в елегантному універмазі Le Bon Marché, сумочки від Louis Vuitton, пляшки шампанського від Moët Hennessy, намиста від Bulgari та годинники від TAG Heuer.

Від коли Forbes починав вести свій рейтинг найбагатших людей у 1987 році, то мільярдерів стало у 19 разів більше.

Арно зміг накопичити мільярди на своїх продуктах, тому що його клієнти також стають багатшими: за даними Forbes , сьогодні мільярдерів у 19 разів більше, ніж у 1987 році, коли американський журнал починав свій рейтинг. І кожен із них сьогодні багатший за своїх попередників, причому статки з поправкою на інфляцію зросли на 1400 відсотків. Це означає: Клієнтура таких груп розкоші, як Арно, завжди зростала.

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