Навіть політичні опоненти підтримали Порошенка в питанні створення української церкви - блогер

"У світлі недавніх історичних подій і почалася глибинної реформуванням православної церкви в Україні варто відзначити важливий аспект. Більшість українських політиків-опонентів влади і нинішнього президента висловилися за створення незалежної української церкви, і тим самим фактично схвалили дії і підтримали Порошенка. Раніше я говорила, що у нас повинні бути і є речі, здатні об'єднати всіх українців, навіть якщо вони - непримиренні політичні противники. Це дуже добре видно по тій підтримці, яку отримав президент в питанні створення незалежної української церкви. Адже його підтримали не тільки зарубіжні лідери, а й потенційні опоненти на майбутніх президентських виборах. Навіть вони визнали, що в цій війні Президент боровся за всю Україну! " - зазначила Кушнір.



За її словами, красномовне тому підтвердження - заява Святослава Вакарчука про підтримку створення автокефальної церкви в Україні.



"Потенційний конкурент президента на майбутніх виборах визнав перемогу Петра Порошенка в питанні повернення незалежності нашої церкви", - написала блогер.



Вона також навела цитату Вакарчука з його Twitter.



"Створення Української помісної автокефальної православної церкви і вибір її Предстоятеля - знакові події не тільки для України церковної, а й для всіх нас. Найважливішим наслідком Собору, на мою думку, є приклад об'єднання для великої мети. Цей приклад надихає!" - написав Вакарчук.



У свою чергу, за словами експерта, Юлія Тимошенко "не обійшла стороною той факт", що президент наблизив втілення сподівань багатьох поколінь українців на свою помісну церкву. І ще один лідер електоральних переваг і непримиренний критик глави держави Анатолій Гриценко не обійшов стороною цю подію і прямо відзначив великий внесок президента в створення автономної від Москви церкви.



"Створення помісної Української церкви знайшло свій відгук і у західних партнерів України. Так, США офіційно привітали створення ПЦУ, така ж реакція послідувала від Канади. Україна також отримала схвалення створення автокефальної церкви і від Ватикану. На шляху створення єдиної помісної церкви Петра Порошенка підтримали не тільки наші міжнародні партнери і союзники, і представники інших конфесій, а й навіть політичні опоненти. Це означає, що Україна в особі Президента все робить правильно. і дійсно своїми діями об'єднує народ і країну ", - резюмувала Світлана Кушнір.