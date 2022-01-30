Науковцям вдалося відновити жабі втрачену кінцівку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Фахівці з Гарвардського університету наблизилися до регенеративної медицини. Дослідникам вдалося відновити жабі ампутовану лапу. Про це повідомляє УНН з посиланням на MedicalXpress.
Деталі
Зазначається, що для проведення експерименту була потрібна жаба Xenopus laevis. Вид був обраний не випадково. На відміну від інших земноводних, у дорослому віці вони не вміють вирощувати втрачені кінцівки.
Вчені використовували п'ять речовин, концентрація яких зростала в пошкоджених тканинах тіла личинок, але залишалася на тому ж рівні у дорослих особин. Їх назвали сигнальними молекулами. Ліки ввели в пластир, що розкладається, і приклали до рани жаби. Протягом доби речовини контактували із пошкодженими тканинами.
Для того, щоб функціональна лапа повністю відросла, знадобилося 18 місяців. Такий ж ефект виявили у 78% досліджуваних амфібій.
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