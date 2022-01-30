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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Науковцям вдалося відновити жабі втрачену кінцівку

Науковцям вдалося відновити жабі втрачену кінцівку

Київ • УНН

 • 37276 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Фахівці з Гарвардського університету наблизилися до регенеративної медицини. Дослідникам вдалося відновити жабі ампутовану лапу. Про це повідомляє УНН з посиланням на MedicalXpress.

Деталі

Зазначається, що для проведення експерименту була потрібна жаба Xenopus laevis. Вид був обраний не випадково. На відміну від інших земноводних, у дорослому віці вони не вміють вирощувати втрачені кінцівки.

Вчені використовували п'ять речовин, концентрація яких зростала в пошкоджених тканинах тіла личинок, але залишалася на тому ж рівні у дорослих особин. Їх назвали сигнальними молекулами. Ліки ввели в пластир, що розкладається, і приклали до рани жаби. Протягом доби речовини контактували із пошкодженими тканинами.

Для того, щоб функціональна лапа повністю відросла, знадобилося 18 місяців. Такий ж ефект виявили у 78% досліджуваних амфібій.

Нагадаємо 

Новий вид панамських жаб назвали на честь Грети Тунберг.

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