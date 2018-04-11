Натуральне вино в Узбекистані перестануть вважати алкоголем

КИЇВ. 11 квітня. УНН. З 1 січня 2019 року в Узбекистані натуральні виноградні вина, вироблені з місцевої сировини, будуть відноситися не до алкогольної, а до сільськогосподарської продукції. Про це свідчить постанова президента республіки Шавката Мірзийоєва, передає УНН з посиланням на місцеве видання uza.uz.