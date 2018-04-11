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Натуральне вино в Узбекистані перестануть вважати алкоголем

Натуральне вино в Узбекистані перестануть вважати алкоголем

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. З 1 січня 2019 року в Узбекистані натуральні виноградні вина, вироблені з місцевої сировини, будуть відноситися не до алкогольної, а до сільськогосподарської продукції. Про це свідчить постанова президента республіки Шавката Мірзийоєва, передає УНН з посиланням на місцеве видання uza.uz.

Також, згідно з документом, з 1 січня 2019 року ліцензія на виробництво таких вин більше не знадобиться, а виноробам нададуть низку істотних пільг.

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Крім цього, виробників технічних сортів винограду до 2025 року звільнять від сплати земельного податку та митних зборів на ввезення матеріалів, сировини, засобів захисту рослин, що не випускаються в Узбекистані в достатньому обсязі.

Також, Центробанк республіки надасть виноробам кредити терміном на сім років з п'ятирічним пільговим періодом.

Однак для того, щоб претендувати на всі пропоновані пільги, виноробам Узбекистану потрібно дотримати низку умов: площа плантацій, відведених під виноград, повинна бути не менше 100 гектарів, а винно-коньячну продукцію підприємства будуть зобов'язані зберігати виключно в дубових бочках.

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Відповідну постанову Президента Республіки було прийнято, щоб удосконалити виробництво і реалізацію алкогольної продукції, впровадити сучасні технології управління галуззю, а також залучити іноземні інвестиції і збільшити експортний потенціал підприємств країни.

Як писав УНН, в Україні завищені акцизи на вино привели галузь до стану стагнації. Про це сказано в пояснювальній записці законопроекту №6776.

Також нагадаємо, що в минулому році провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція, через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду. За словами директора з маркетингу компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, це позначиться на вартості європейського вина в Україні. Однак, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.

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