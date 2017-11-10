Нацполіція викликає для отримання пояснень членів Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національна поліція викликає для отримання пояснень членів Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Ярослава Романюка, вбачаючи в їхніх діях можливу наявність конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає УНН.
“Члена Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. запрошено до Департаменту захисту економіки Національної поліції України для отримання пояснень... Члена Вищої ради правосуддя Романюка Я.М. також запрошено до Департаменту захисту економіки Національної поліції України для отримання пояснень”, — зазначається у повідомленні.
У ВРП зауважили, що 6 і 7 листопада на адресу Ради надійшло два відповідних повідомлення за підписом заступника начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
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Представник Нацполіції також просить ВРП надати документи щодо розподілу повноважень між членами Вищої ради правосуддя; надати документи, які стали підставою для призначення П.Гречківського та Я.Романюка членом Вищої ради правосуддя, а також розпорядчий документи, на підставі яких їх було включено до штату Вищої ради правосуддя тощо.
У свою чергу у ВПР вважають, що “обраний Департаментом захисту економіки Національної поліції України спосіб отримання інформації з визначених у запиті правових підстав de facto є проведенням перевірки діяльності члена Вищої ради правосуддя щодо виконання ним конституційних повноважень, що не передбачено чинним законодавством”.
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У зв’язку з цим ВРП просить Голову Національної поліції вжити заходів щодо недопущення посадовими особами структурних підрозділів НПУ дій, які виходять за межі наданих їм законами України повноважень.