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Нацполиция вызывает для получения объяснений членов Высшего совета правосудия

Нацполиция вызывает для получения объяснений членов Высшего совета правосудия

Киев  •  УНН

 • 15711 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Национальная полиция вызывает для получения объяснений членов Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Ярослава Романюка, видя в их действиях возможное наличие конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"Член Высшего совета правосудия Гречкивского П.Н. пригласили  в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины для получения объяснений... Член Высшего совета правосудия Романюк Я.М. также приглашен в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины для получения объяснений," - отмечается в сообщении.

В ВРП заметили, что 6 и 7 ноября в адрес Совета поступило два соответствующих сообщение за подписью заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Представитель Нацполиции также просит ВРП предоставить документы по распределению полномочий между членами Высшего совета правосудия; предоставить документы, которые стали основанием для назначения П.Гречкивського и Я.Романюка членом Высшего совета правосудия, а также распорядительный документы, на основании которых они были включены в штат Высшего совета правосудия и тому подобное.

В свою очередь в ВПР считают, что "избранный Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины способ получения информации из определенных в запросе правовых оснований de facto является проведением проверки деятельности члена Высшего совета правосудия в отношении выполнения им конституционных полномочий, что не предусмотрено действующим законодательством".

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В связи с этим ВРП просит Председателя Национальной полиции принять меры по недопущению должностными лицами структурных подразделений НПУ действий, которые выходят за пределы предоставленных им законами Украины полномочий.

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