Націоналісти заявили, що блокуватимуть російські дипустанови в Україні під час голосування за президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Націоналісти планують блокувати російські дипломатичні представництва в Україні під час виборів президента Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні ВО “Свобода”, передає УНН.
“В Україні агресор не повинен отримати жодного голосу на виборах президента Московії! Якщо цього не розуміє тимчасова влада України — то саме ми, українські патріоти, прийдемо і проконтролюємо, щоби цього дня ніхто не потрапив до дипломатичних установ Московщини. Кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та “коридор ганьби”, — йдеться у повідомленні.
У “Свободі” зазначили, що почнуть свою акцію о 8 годині і продовжуватимуть її до закриття виборчих дільниць.
Нагадаємо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року.
Як повідомляв УНН, раніше Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованій РФ території Кримського півострова, бойкотувати вибори президента РФ.