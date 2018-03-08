Националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Националисты планируют блокировать российские дипломатические представительства в Украине во время выборов Президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ВО "Свобода", передает УНН.
"В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии! Если этого не понимает временная власть Украины - это именно мы, украинские патриоты, придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения Московии. Кремлевских избирателей ждать заблокированы здания и "коридор позора", - говорится в сообщении.
В "Свободе" отметили, что начнут свою акцию в 8:00 и будут продолжать ее до закрытия избирательных участков.
Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.
Как сообщал УНН, ранее Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированной РФ территории Крымского полуострова, бойкотировать выборы президента РФ.