Националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35113 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50929 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54473 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101256 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91738 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103579 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110593 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122456 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133853 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ

Националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ

Киев  •  УНН

 • 13899 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Националисты планируют блокировать российские дипломатические представительства в Украине во время выборов Президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ВО "Свобода", передает УНН.

"В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии! Если этого не понимает временная власть Украины - это именно мы, украинские патриоты, придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения Московии. Кремлевских избирателей ждать заблокированы здания и "коридор позора", - говорится в сообщении.

В "Свободе" отметили, что начнут свою акцию в 8:00 и будут продолжать ее до закрытия избирательных участков.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Как сообщал УНН, ранее Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированной РФ территории Крымского полуострова, бойкотировать выборы президента РФ.

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