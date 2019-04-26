Нацбанк вніс зміни до процедури перевірки фінустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національний банк України вніс зміни до порядку перевірки учасників ринку. Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає УНН.
Як зазначили в НБУ, регулятор може зустрічатися з учасниками ринку, щодо яких проводяться перевірки, не тільки до її початку, але й під час проведення та після її завершення. На цих зустрічах сторони можуть обговорити будь-які питання щодо організації проведення перевірок, їх результатів, зафіксованих порушень, виявлених проблем та наданих рекомендацій.
Крім того, представники установ, щодо яких проводилися перевірки, за їх ініціативою або ініціативою НБУ, можуть брати участь в засіданнях Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет). На цих засіданнях розглядаються попередні результати здійсненого нагляду, рекомендації щодо усунення виявлених порушень та пропозиції щодо застосування адекватних заходів впливу. Представники фінансових установ, присутні на засіданні, зможуть особисто надати пояснення щодо обставин та виявлених фактів порушень для врахування регулятором під час ухвалення колегіальних рішень про заходи впливу в межах повноважень Комітету.
Окрім зазначених змін, Національний банк врахував пропозиції установ та збільшує вдвічі - з 10 до 20 календарних днів - строк інформування про початок виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства. А також - завчасно надає учасникам ринку перелік питань, що підлягають виїзній перевірці.
Також, Національний банк планує передбачити можливість надавати довідку чи акт за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду в електронному вигляді.
Крім того, з метою впровадження ефективних інструментів здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу Національний банк планує внести зміни до Положення №197 стосовно фіксації переліку типових форм відповідей на запити, що використовуються з метою проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу.
Очікується, що використання зазначених типових форм дозволить банкам скоротити час на підготовку інформації на запити Національного банку та сприятиме якісному здійсненню нагляду.
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