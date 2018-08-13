Нацбанк визначиться із продажем "дочки" Сбербанка до кінця вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Нацбанк винесе рішення щодо продажу української дочки російського Сбербанка до 25 вересня. Про це УНН повідомили у НБУ у відповідь на запит.
“Офіційного рішення щодо заявки „Паритетбанку“ на погодження набуття істотної участі в ПАТ „Сбербанк“ у розмірі 100% його статутного капіталу Національний банк ще не оприлюднював. Це буде зроблено відповідно до статті 34 Закону України „Про банки та банківську діяльність“ протягом трьох місяців з дня отримання повного пакету документів (25 червня 2018 року)”, — зауважили у НБУ.
Нагадаємо, 25 червня Нацбанк отримав від білоруського “Паритетбанку” пакет документів для купівлі української “дочки” російського Сбербанку. Документи знаходяться на розгляді регулятора.