Нацбанк определится с продажей "дочки" Сбербанка до конца сентября

“Официального решения по заявке „Паритетбанка“ на согласование приобретения существенного участия в ПАО „Сбербанк“ в размере 100% его уставного капитала Национальный банк еще не обнародовал. Это будет сделано в соответствии со статьей 34 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов (25 июня 2018 года)”, — отметили в НБУ.

Напомним, 25 июня Нацбанк получил от белорусского “Паритетбанка” пакет документов для покупки украинской “дочки” российского Сбербанка. Документы находятся на рассмотрении регулятора.