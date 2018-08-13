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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацбанк определится с продажей "дочки" Сбербанка до конца сентября

Киев • УНН

 • 17638 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Нацбанк примет решение о продаже украинской дочки российского Сбербанка до 25 сентября. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.

Нацбанк определится с продажей "дочки" Сбербанка до конца сентября

“Официального решения по заявке „Паритетбанка“ на согласование приобретения существенного участия в ПАО „Сбербанк“ в размере 100% его уставного капитала Национальный банк еще не обнародовал. Это будет сделано в соответствии со статьей 34 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов (25 июня 2018 года)”, — отметили в НБУ.

Напомним, 25 июня Нацбанк получил от белорусского “Паритетбанка” пакет документов для покупки украинской “дочки” российского Сбербанка. Документы находятся на рассмотрении регулятора.

Украинские Национальные Новости

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