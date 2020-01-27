Нацбанк оскаржив рішення суду щодо скасування штрафу "Сбербанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Національний банк України (НБУ) оскаржив у Верховному суді України рішення судів попередніх інстанцій про скасування штрафу в розмірі 95 млн гривень (близько 3,8 млн доларів), накладеного НБУ на дочірню структуру російського “Сбербанка” в кінці 2018 року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок на сайті НБУ, пише УНН.
“Національний банк оскаржив в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішення НБУ про застосування до АТ „Сбербанк“ заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження”, — вказано у повідомленні.
Відповідне рішення суд першої інстанції ухвалив у вересні 2019 року, а у грудні суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.
“Вищезазначену інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до ст. 60 Директиви (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, а також інформує громадськість про підстави, на яких було прийнято рішення щодо АТ “Сбербанк”, — додали в НБУ.
Нагадуємо, що у грудні 2018 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень, а також у вигляді письмового застереження.