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Нацбанк обжаловал решение суда об отмене штрафа "Сбербанку"

Киев • УНН

 • 11914 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в Верховном суде Украины решения судов предыдущих инстанций об отмене штрафа в размере 95 млн гривен (около 3,8 млн долларов), наложенного НБУ на дочернюю структуру российского “Сбербанка” в конце 2018 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте НБУ, пишет УНН.

Нацбанк обжаловал решение суда об отмене штрафа "Сбербанку"

“Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО „Сбербанк“ мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения”, — указано в сообщении.

Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

“Вышеупомянутое информацию Национальный банк обнародовал соответствии со ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также информирует общественность об основаниях, на которых было принято решение о АО “Сбербанк”, — добавили в НБУ.

Напоминаем, что в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предупреждения.

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