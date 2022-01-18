НАТО пропонує Росії нові зустрічі

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“Головне завдання зараз полягає в тому, щоб досягти прогресу на політичному шляху вперед. Союзники НАТО готові знову зустрітися з Росією. І сьогодні я запросив Росію та всіх союзників по НАТО взяти участь у серії зустрічей у Раді Росія-НАТО у найближчому майбутньому, щоб обговорити наші побоювання, а також побоювання Росії, а також спробувати знайти спосіб запобігти будь-якому військовому нападу на Україну”, — сказав Генсек НАТО.

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Водночас, Столтенберг зазначає, що союзники по НАТО закликають Росію до деескалації ситуації в Україні та навколо неї. Будь-яка подальша агресія коштуватиме для Москви дорого, наголосив він.

Генсек НАТО додав, що, на його думку, “ризик конфлікту” все ще “реальний”.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.