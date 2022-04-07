Наступного тижня стане відомо, коли можна повернутися до Ірпеня - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наступного тижня стане відомо, коли жителі Ірпеня, у яких вціліло житло, зможуть повернутися до міста. Про це ефірі телемарафону повідомив мер міста Олександр Маркушин, пише УНН.
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“Дату, коли можна буде повертатися, я зможу сказати на наступному тижні. Зараз стоїть задача перед комунальниками – прибрати територію, забрати дуже багато снарядів, вивозити трупи. Тобто, хлопці працюють з ранку до ночі”, – сказав мер.
Деталі
Він також додав, що людей, які поховані у дворах, будуть ідентифікувати. Відповідні служби будуть робити експертизу та ДНК- тест, після чого відбуватиметься перепоховання на кладовищі.
Доповнення
За інформацією Олександра Маркушина, приблизно 200-300 цивільних загинули від рук російських окупантів у Ірпені на Київщині.