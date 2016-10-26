Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 9 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 9 листопада. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик, передає УНН.
"Наступна зустріч в такому форматі відбудеться 9 листопада", - зазначив М.Сайгін.
Нагадаємо, українська сторона у Мінську поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 р.