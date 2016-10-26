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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 904 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 5146 перегляди

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Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 9 листопада

Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 9 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 9 листопада. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик, передає УНН.

"Наступна зустріч в такому форматі відбудеться 9 листопада", - зазначив М.Сайгін.

Нагадаємо, українська сторона у Мінську поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 р.

Українські Національні Новини

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