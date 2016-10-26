Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится 9 ноября

КИЕВ. 26 октября. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 9 ноября. Об этом во время брифинга по результатам встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.