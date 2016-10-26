Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится 9 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 9 ноября. Об этом во время брифинга по результатам встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.
"Следующая встреча в таком формате состоится 9 ноября", - отметил М.Сайгин.
Напомним, украинская сторона в Минске поставила вопрос отмены фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 г..