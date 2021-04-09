Наставник збірної Чехії з баскетболу очолив український клуб

Цитата

"Після невдач команди на міжнародній арені і ураженні в 1/4 Кубка України, а також триваючої невиразної гри в регулярному чемпіонаті Суперліги, нами було прийнято рішення про зміну тренерського складу команди і її головного тренера", - відзначив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Деталі

Ізраїльський тренер, 57-річний Гінзбург вже сім років тренує збірну Чехії, а в жовтні 2020 року отримав чеське громадянство. При ньому збірна Чехії вперше, майже за 40 років відібралася на Кубок світу в Китаї-2019, попутно перемігши Росію, вийшла в плей-офф, виступила там краще за збірну США і зайняла рекордне для себе шосте місце.

З 2011 по 2017 роки Гінзбург тренував чеську команду "Німбурк", який незмінно ставав чемпіоном Чехії.

Примітно, що фахівець буде поєднувати роботу у збірній із "Прометеєм".

Доповнення

"Прометей" йде 4-м у турнірній таблиці Суперліги – 19 виграшів при 11 поразках.