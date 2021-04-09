Наставник сборной Чехии по баскетболу возглавил украинский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. БК "Прометей" подтвердил подписание контракта с новым главным тренером мужской команды. Им стал известной израильский специалист Ронен Гинзбург, изменил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.
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"После неудач команды на международной арене и поражении в 1/4 Кубка Украины, а также продолжающейся невыразительной игры в регулярном чемпионате Суперлиги, нами было принято решение об изменении тренерского состава команды и ее главного тренера", - отметил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.
Детали
Израильский тренер, 57-летний Гинзбург уже семь лет тренирует сборную Чехии, а в октябре 2020 получил чешское гражданство. При нем сборная Чехии впервые, почти за 40 лет отобралась на Кубок мира в Китае-2019, попутно победив Россию, вышла в плей-офф, выступила там лучше сборной США и заняла рекордное для себя шестое место.
С 2011 по 2017 годы Гинзбург тренировал чешскую команду "Нимбурк", которая неизменно становилась чемпионом Чехии.
Примечательно, что специалист будет совмещать работу в сборной с "Прометеем".
Дополнение
"Прометей" идет 4-м в турнирной таблице Суперлиги - 19 выигрышей при 11 поражениях.