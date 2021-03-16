Наставник "Барселони" назвав найважливішу постать в історії клубу

Цитата

"Думаю, Мессі показав, що він кращий, а його перший гол був просто фантастичним (у грі з "Уескою" – ред.). Він повністю заслуговує на ту важливу роль в команді, яку він отримує. Про Мессі вже дуже багато чого сказано і важко додати щось ще. Він вже так багато років демонструє цей рівень, показує його в багатьох матчах. Мессі - найважливіша людина в історії "Барселони". Наше щастя, що він до сих пір з нами", - зізнався Куман.

Доповнення

У нинішньому сезоні 33-річний Мессі зіграв за "Барселону" 36 матчів, забив 27 м'ячів та віддав 12 результативних передач. Загалом з іспанцями він здобув 34 трофея, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 "золота" клубного чемпіонату світу.

Що передувало цьому

Мессі оформив дубль та повторив рекорд Хаві у грі з "Уескою".