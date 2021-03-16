Нападник Мессі оформив дубль та повторив рекорд Хаві

Деталі

Мессі провів свій 767-й офіційний матч за каталонський клуб у протистоянні із "Уескою" в матчі 27 туру іспанської Ла Ліги. За цим показником Мессі зрівнявся із рекордсменом "синьо-гранатових" Хаві.

Аргентинець також зумів відзначитися дублем, а матч завершився розгромом "Уески" – 4:1.

Відзначимо, що Мессі дебютував за "Барселону" в жовтні 2004 року. З 660 голами шестиразовий володар "Золотого м'яча" є найкращим бомбардиром в історії каталонців.

Доповнення

"Барселона" набрала 59 очок, вигравши четвертий матч поспіль в Ла Лізі і відстає від "Атлетіка" тільки на 4 бали. На 2 бали Мессі і компанія випереджає "Реал".