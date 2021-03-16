Наставник "Барселоны" назвал самую важную фигуру в истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман отметил значимость для команды неизменного лидера Лионеля Месси, передает УНН со ссылкой на "Marca".
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“Думаю, Месси показал, что он лучший, а его первый гол был просто фантастическим (в игре с „Уэска“- ред.). Он полностью заслуживает ту важную роль в команде, которую он получает. О Месси уже очень многое сказано и трудно добавить что-то еще. он уже так много лет демонстрирует этот уровень, показывает его во многих матчах. Месси — самый важный человек в истории „Барселоны“. Наше счастье, что он до сих пор с нами”, — признался Куман.
Дополнение
В нынешнем сезоне 33-летний Месси сыграл за “Барселону” 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач. Всего с испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 “золота” клубного чемпионата мира.
Что предшествовало этому
Месси оформил дубль и повторил рекорд Хави в игре с “Уэска”.