Наставник "Барселоны" назвал самую важную фигуру в истории клуба

Цитата

“Думаю, Месси показал, что он лучший, а его первый гол был просто фантастическим (в игре с „Уэска“- ред.). Он полностью заслуживает ту важную роль в команде, которую он получает. О Месси уже очень многое сказано и трудно добавить что-то еще. он уже так много лет демонстрирует этот уровень, показывает его во многих матчах. Месси — самый важный человек в истории „Барселоны“. Наше счастье, что он до сих пор с нами”, — признался Куман.

Дополнение

В нынешнем сезоне 33-летний Месси сыграл за “Барселону” 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач. Всего с испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 “золота” клубного чемпионата мира.

Что предшествовало этому

Месси оформил дубль и повторил рекорд Хави в игре с “Уэска”.