Європейські партнери готові працювати, щоб "Північний потік-2" не став інструментом шантажу - Корнієнко

Деталі

“Питання „Північного потоку“ є дуже важливим як і для України, так і для Європи. Разом з тим ми зрозуміли, що наші партнери і не мова йшла не тільки про Німеччину, а й про всіх європейських партнерів, готові працювати над тим, щоб цей проект не став інструментом політичного шантажу, навіть впливу якогось напіввійськового”, — заявив Корнієнко.

Він додав, що за словами Ангели Меркель, за використання “Північного Потоку-2” як інструменту для війни, будуть накладатися санкції всіма європейськими партнерами.

Доповнення

Раніше Володимир Зеленський заявив, що не помічати загрозу від “Північного потоку-2” — це не правильно. На його думку, добудова проекту несе в собі великі загрози, в першу чергу для України.

Меркель заявила, що Німеччина сподівається, що транзит до Європи через територію України буде продовжено після 2024 року.