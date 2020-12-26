Наша відповідь США: українські військові записали свою версію “Щедрика”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українські військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України заспівали “Щедрика” і записали пісню на відео, у відповідь на привітання від американських колег. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.
“У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України прикрасили Різдвяний вечір містян "Щедриком" Леонтовича і хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором видатного українського композитора”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повну версію виступу військові музики Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня.
Нагадаємо, оркестр ВПС США у Європі виконав “Колядку дзвонів”, що є англомовною версією легендарного “Щедрика” Миколи Леонтовича. Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку “зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України”.