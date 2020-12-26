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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Наш ответ США: украинские военные записали свою версию "Щедрика"

Киев • УНН

 • 61522 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины спели "Щедрик" и записали песню на видео, в ответ на приветствие от американских коллег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.

Наш ответ США: украинские военные записали свою версию "Щедрика"

"В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины украсили Рождественский вечер горожан "Щедриком" Леонтовича и хотят выполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением выдающегося украинского композитора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полную версию выступления военные музыканты Воздушных Сил обещают обнародовать к Рождеству 7 января.

Напомним, оркестр ВВС США в Европе выполнил "Колядку колоколов", что является англоязычной версией легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича. Руководитель оркестра обратилась к украинцам, поздравила с новогодними праздниками, и заявила о поддержке "усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины".

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