Наш ответ США: украинские военные записали свою версию "Щедрика"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины спели "Щедрик" и записали песню на видео, в ответ на приветствие от американских коллег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.
"В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины украсили Рождественский вечер горожан "Щедриком" Леонтовича и хотят выполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением выдающегося украинского композитора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полную версию выступления военные музыканты Воздушных Сил обещают обнародовать к Рождеству 7 января.
Напомним, оркестр ВВС США в Европе выполнил "Колядку колоколов", что является англоязычной версией легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича. Руководитель оркестра обратилась к украинцам, поздравила с новогодними праздниками, и заявила о поддержке "усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины".