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Наша країна постарається допомогти звільненню Венесуели - президент Колумбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке заявив в суботу, що його країна докладе всіх зусиль, щоб допомогти венесуельському народові визволитися від диктатури. Відповідну заяву він зробив під час виступу в місті Манісалес (центральний департамент Кальдас), інформує УНН з посиланням на іспаномовну редакцію “Голосу Америки”.

“Колумбія не є войовничою країною, але це країна, яка захищає демократію. Сьогодні я кажу вам, що ми зробимо все, що в наших силах, в рамках дипломатії, щоб допомогти звільненню венесуельського народу (від диктатури)”, — заявив Дуке, чия заява була опублікована на сайті адміністрації президента.

Глава Колумбії також прокоментував дії генерала венесуельських ВВС Франсіско Естебана Янеса Родрігеса, який раніше визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. “Це відмінний приклад, який, я впевнений, створить ефект доміно у решті збройних сил”, — сказав президент.

Нагадуємо, Мадуро під час мітингу оголосив ідею проведення нових парламентських виборів.

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