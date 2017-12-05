Населення та бізнес почали брати більше кредитів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Цього року в Україні розпочало відновлюватися кредитування. Приріст роздрібних кредитів з початку року становить понад 30%, а у другому кварталі 2017 року почало зростати корпоративне кредитування. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.
“На сьогодні банки фіксують здоровий попит на нові кредити від бізнесу”, — уточнила вона.
Як додала Рожкова, у НБУ очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП, оскільки українська економіка прагне отримати нові позики.
За словами заступника голови НБУ, перехід на міжнародно-визнане визначення NPL, дозволив побачити реальну картину якості кредитного портфелю банків.
“На сьогодні частка непрацюючих кредитів (сумнівні та безнадійні до повернення, — ред.) перевищує 56% сукупного кредитного портфелю. Ефективне врегулювання цієї проблеми є головним завданням банківського сектору України в найближчій перспективі”, — підсумувала вона.
Нагадаємо, протягом липня — жовтня поточного року малі та середні підприємства отримували кредити у іноземній та національній валюті у співвідношенні близько 50% на 50%. При цьому трохи більше половини кредитів (51%) у жовтні було надано представникам малого та середнього бізнесу.