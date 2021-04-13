Населення активно позичає гроші в банків: ставка досі вище 34%

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"Зважаючи на високу маржинальність, кращою є динаміка гривневих кредитів банків, наданих домашнім господарствам, обсяг яких зріс у березні на 2,4% (або 4,2 млрд гривень). Попри незначне зниження у березні ставки за новими кредитами (у гривні - ред.) домашнім господарствам продовжують перевищувати 34% річних", - зазначив Данилишин.

Деталі

Так, за оперативними даними НБУ, портфель гривневих кредитів банків населенню за березень 2021 року збільшився до 176,63 млрд грн (на 2,4%). Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у березні проти лютого цього року зменшився на 2,2% - до 1,03 млрд дол. США.

За даними НБУ, процентні ставки за новими гривневими кредитами у березні в середньому становили для населення 34,4% річних (-0,2% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у березні для населення становили 6,2% (-0,2%).

Кредити бізнесу

За даними Данилишина, гривневий портфель корпоративних кредитів банків зріс у березні лише на 0,5% (+2,1 млрд гривень), що з урахуванням зниження кредитного портфелю в іноземній валюті (на 5,4 млрд гривень у гривневому еквіваленті) "було недостатнім навіть для збереження загального обсягу кредитів, наданих корпоративному сектору, на рівні попереднього місяця".

Так, за оперативними даними НБУ, портфель гривневих кредитів бізнесу за березень збільшився загалом до 429,94 млрд грн (на 0,5%). При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за березень скоротився на 1,6% - до 10,94 млрд дол. США.

"Примітно, що ставки за новими гривневими кредитами підприємствам у березні зросли до 8,3% (з 8,2% у лютому), що імовірно свідчить про вичерпання ефекту від зниження ключової ставки НБУ упродовж 2019-го – 1-го півріччя 2020 років", - підкреслив Данилишин.

Ставки на кредити для бізнесу в інвалюті, за даними НБУ, за місяць не змінилися - на рівні 4,3%.

Доповнення

Зміни ставок за кредитами у березні відбувалися на тлі підвищення з боку НБУ облікової ставки до 6,5% - вперше за пів року, з огляду на прискорення інфляції. Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від НБУ, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.

Водночас, ще до рішення НБУ про підвищення облікової ставки, в опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення банківського кредитування. Вони очікують зростання обсягу кредитного портфеля.

Такі прогнози підкріплюються й сподіваннями, зокрема, бізнесу. За результатами опитування, яке наводить Європейська бізнес асоціація, кожен п’ятий підприємець планує залучати кредити для розвитку свого бізнесу у 2021 році. Водночас переважна більшість, а саме 64% опитаних вважають, що отримати кредит в Україні важко або ж взагалі неможливо. Минулого року таких песимістичних поглядів дотримувалось дещо менше підприємців – 52%.

Додамо, згідно з даними опитування НБУ, великі банки очікують, що якість кредитного портфеля домогосподарств несуттєво знизиться. Якість корпоративних позик, на думку банків, залишиться незмінною.

Додамо, портфель гривневих кредитів банків населенню зростає другий місяць поспіль.