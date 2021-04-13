Население активно занимает деньги у банков: ставка до сих пор выше 34%

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"Учитывая высокую маржинальность, улучшилась динамика гривневых кредитов банков, предоставленных домашним хозяйствам, объем которых вырос в марте на 2,4% (или 4,2 млрд гривен). Несмотря на незначительное снижение в марте ставки по новым кредитам (в гривне - ред.) домашним хозяйствам продолжают превышать 34% годовых", - отметил Данилишин.

Детали

Так, по оперативным данным НБУ, портфель гривневых кредитов банков населению за март 2021 года увеличился до 176,63 млрд грн (на 2,4%). Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в марте по сравнению с февралем этого года уменьшился на 2,2% - до 1,03 млрд долл. США.

По данным НБУ, процентные ставки по новым гривневым кредитам в марте в среднем составляли для населения 34,4% годовых (-0,2% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в марте для населения составляли 6,2% (-0,2%).

Кредиты бизнесу

По данным Данилишина, гривневый портфель корпоративных кредитов банков вырос в марте лишь на 0,5% (+2,1 млрд гривен), что с учетом снижения кредитного портфеля в иностранной валюте (на 5,4 млрд гривен в гривневом эквиваленте) "было недостаточным даже для сохранения общего объема кредитов, предоставленных корпоративному сектору, на уровне предыдущего месяца".

Так, по оперативным данным НБУ, портфель гривневых кредитов бизнеса за март увеличился до 429,94 млрд грн (на 0,5%). При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за март сократился на 1,6% - до 10,94 млрд долл. США.

"Примечательно, что ставки по новым гривневым кредитам предприятиям в марте выросли до 8,3% (с 8,2% в феврале), что предположительно свидетельствует об исчерпании эффекта от снижения ключевой ставки НБУ на протяжении 2019-го - 1-го полугодия 2020 года", - подчеркнул Данилишин.

Ставки по кредитам для бизнеса в инвалюте, по данным НБУ, за месяц не изменились - на уровне 4,3%.

Дополнение

Изменения ставок по кредитам в марте происходили на фоне повышения со стороны НБУ учетной ставки до 6,5% - впервые за полгода, учитывая ускорение инфляции. Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от НБУ, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

В то же время, еще до решения НБУ о повышении учетной ставки, в опросе о прогнозах на I квартал 2021 года банки оптимистично оценивали перспективы восстановления банковского кредитования. Они ожидают рост объема кредитного портфеля.

Такие прогнозы подкрепляются и надеждами, в частности, бизнеса. По результатам опроса, приводит Европейская бизнес ассоциация, каждый пятый предприниматель планирует привлекать кредиты для развития своего бизнеса в 2021 году. В то же время подавляющее большинство, а именно 64% опрошенных считают, что получить кредит в Украине трудно или вообще невозможно. В прошлом году таких пессимистических взглядов придерживалось несколько меньше предпринимателей - 52%.

Добавим, согласно данным опроса НБУ, крупные банки ожидают, что качество кредитного портфеля домохозяйств незначительно снизится. Качество корпоративных кредитов, по мнению банков, останется неизменным.

Добавим, портфель гривневых кредитов банков населению растет второй месяц подряд.