NASA зробив детальну 360-градусну панораму Марса

Апарат вже спустився з хребта Віри Рубін, в районі гори Шарп, який він досліджував більше року. Але перед тим, як піти, ровер зробив фінальну 360-градусну зйомку, яка демонструвала б місцевість в деталях.

Знімки, зроблені апаратом, в оригіналі виглядають блідими і малоінформативними. Для того щоб загострити ефект, фахівці NASA підсилюють яскравість кольорів.

Нагадаємо, пара космічних апаратів Національного управління США з аеронавтики і освоєння космічного простору (NASA) завбільшки з портфель пропала з поля зору астрономів після того, як супутники пролетіли повз Марс.