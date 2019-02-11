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NASA зробив детальну 360-градусну панораму Марса

NASA зробив детальну 360-градусну панораму Марса

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Марсохід Curiosity NASA зробив детальну 360-градусну панораму хребта Віри Рубін. Відео було створено з 122 фотографій апарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

Апарат вже спустився з хребта Віри Рубін, в районі гори Шарп, який він досліджував більше року. Але перед тим, як піти, ровер зробив фінальну 360-градусну зйомку, яка демонструвала б місцевість в деталях.

Знімки, зроблені апаратом, в оригіналі виглядають блідими і малоінформативними. Для того щоб загострити ефект, фахівці NASA підсилюють яскравість кольорів.

Нагадаємо, пара космічних апаратів Національного управління США з аеронавтики і освоєння космічного простору (NASA) завбільшки з портфель пропала з поля зору астрономів після того, як супутники пролетіли повз Марс.

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