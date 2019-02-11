NASA сделал детальную 360-градусную панораму Марса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Марсоход Curiosity NASA сделал детальную 360-градусную панораму хребта Веры Рубин. Видео было создано из 122 фотографий аппарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.
Аппарат уже спустился с хребта Веры Рубин, в районе горы Шарп, который он исследовал более года. Но перед тем, как уйти, ровер сделал финальную 360-градусную съемку, демонстрирующую местность в деталях.
Снимки, сделанные аппаратом, в оригинале выглядят блеклыми и малоинформативными. Для того, чтобы обострить эффект, специалисты NASA усиливают яркость цветов.
Напомним, пара космических аппаратов Национального управления США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA) величиной с портфель пропала из поля зрения астрономов после того, как спутники пролетели мимо Марса.