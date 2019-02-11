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NASA сделал детальную 360-градусную панораму Марса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Марсоход Curiosity NASA сделал детальную 360-градусную панораму хребта Веры Рубин. Видео было создано из 122 фотографий аппарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Аппарат уже спустился с хребта Веры Рубин, в районе горы Шарп, который он исследовал более года. Но перед тем, как уйти, ровер сделал финальную 360-градусную съемку, демонстрирующую местность в деталях.

Снимки, сделанные аппаратом, в оригинале выглядят блеклыми и малоинформативными. Для того, чтобы обострить эффект, специалисты NASA усиливают яркость цветов.

Напомним, пара космических аппаратов Национального управления США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA) величиной с портфель пропала из поля зрения астрономов после того, как спутники пролетели мимо Марса.

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