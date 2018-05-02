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MIM-104 Patriot

NASA відклало повернення вантажного корабля Dragon з МКС

Київ • УНН

 • 8253 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Повернення космічної вантажівки Dragon на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС) перенесено з 2 на 5 травня в зв'язку з несприятливими погодними умовами в районі приводнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

NASA відклало повернення вантажного корабля Dragon з МКС

Розстикування вантажного корабля компанії SpaceX від американського модуля "Гармонія" була запланована на 17.00 середи за київським часом. Падіння вантажівки в Тихий океан мало відбутися приблизно о 23.00 мск.

"Повернення Dragon було перенесено з середи після того, як співробітники SpaceX відзначили сильне хвилювання в Тихому океані в зоні на північний захід від Лонг-Біч у Каліфорнії, куди повинен був впасти корабель", - повідомило агентство.

Очікується, що в суботу корабель від'єднається від МКС о 16.30 мск і впаде в океан о 18.00 мск.

Корабель привезе з орбіти близько 2 тонн зразків наукових експериментів і досліджень. У їх числі зразки, які повинні бути доставлені в наукову лабораторію протягом 48 годин після повернення на Землю.

Як повідомляв УНН, астронавти NASA відмовилися від проекту місяцеходу Resource Prospector по дослідженню поверхні супутника Землі, в тому числі в пошуках водню, кисню і води.

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