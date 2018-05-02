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NASA отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС

Киев • УНН

 • 8253 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Возвращение космического грузовика Dragon на Землю с Международной космической станции (МКС) перенесено со 2 на 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

NASA отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС

Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от американского модуля "Гармония" была запланирована на 17.00 среды мск. Падение грузовика в Тихий океан должно было произойти примерно в 23.00 мск.

"Возвращение Dragon было перенесено со среды после того, как сотрудники SpaceX отметили сильное волнение в Тихом океане в зоне к юго-западу от Лонг-Бич в Калифорнии, куда должен был упасть корабль", — сообщило агентство.

Ожидается, что в субботу корабль отсоединится от МКС в 16.30 мск и упадет в океан в 18.00 мск.

Корабль привезет с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.

Как сообщал УНН, астронавты NASA отказались от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе в поисках водорода, кислорода и воды.

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