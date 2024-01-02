NASA та росія продовжать космічну співпрацю на МКС до 2025 року - ЗМІ
Київ • УНН
НАСА і росія продовжують співпрацю на МКС до 2025 року, забезпечуючи взаємний доступ до запусків екіпажів, незважаючи на геополітичну напруженість.
NASA і росія продовжать запускати астронавтів, космічними кораблями одне одного, на міжнародну космічну станцію щонайменше до 2025 року. Про це повідомили Space.com, передає УНН.
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роскосмос і NASA продовжать космічну співпрацю принаймні до 2025 року, "щоб зберегти надійність МКС в цілому".
В повідомленні йдеться, що сторони мають існуючу угоду про запуск членів екіпажу на космічних кораблях один одного, щоб забезпечити незалежний доступ до запуску для обох країн і резервну допомогу в разі виникнення проблем.
Також зазначається, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, більшість космічних партнерств з рф було розірвано, окрім МКС, яка залишається з міркувань космічної політики. Бо росія та NASA керують різними сегментами космічної станції з різними операційними обов’язками.
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