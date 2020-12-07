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Народний депутат: кожен повинен мати швидкий безкоштовний доступ до тестування на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Стандартна схема тестування в Україні не працює. Громадяни не мають вільного доступу до безкоштовного тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. Це питання вирішується новим порядком всеохопного тестування та пріоретизацією українських виробників тестів на COVID-19. Про це УНН розповів народний депутат Георгій Мазурашу.

"Немала кількість людей, які відчувають симптоми, але не мають можливість зробити тест, заплатити за нього. А стандартна процедура (я сам тестувався), коли сімейний лікар призначає час пізніше, і, на жаль, є ситуації, коли він вже непотрібний з різних причин. Для цього ще потрібно розібратися із звичайний порядком, який не витримує. Треба, щоб кожний громадянин, за наявності симптомів, міг оперативно протестуватися безкоштовно", - зазначив він.

На думку нардепа, ситуацію у такому випадку здатне змінити саме використання українських тестів на COVID-19, які є значно дешевшими за іноземні аналоги. Також вони не поступаються їм у якості. Крім того, потужностей українських виробників вистачить для того, щоб охопити масовим тестуванням все населення.

"Дуже хотілося б, щоб тести вироблялися в Україні. Я не приховую, що є прихильником жорсткої пріоритезації на користь вітчизняних виробників. Це стосується всіх напрямків, у тому числі, тестів теж", - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні розробили новий тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавірусу, який у 75 разів чутливіший за один із найкращих у світі тестів на антиген і мінімум — у п’ять разів дешевший. З їхньою допомогою можна охопити тестуванням на COVID-19 до 1 мільйона людей на день.

Раніше УНН писав, що у Верховній Раді України наполягають на масовому тестуванні населення країни саме вітчизняними тестами. Серед переваг нардепи вбачають низьку вартість для бюджету за рахунок внутрішнього виробництва та незалежність України від імпорту закордонних тест-систем.

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