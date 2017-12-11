Народні депутати хочуть взяти Саакашвілі на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Низка народних депутатів України подали клопотання до суду про взяття на особисту поруку екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
Так, клопотання про взяття Саакашвілі на поруку подали: Іван Крулько, Наталія Новак, Віталій Купрій, Альона Шкрум, Ігор Луценко, Олександр Опанасенко, Ігор Дерев’янко, Віктор Чумак, Олексій Рябчин, Дмитро Добродомов, Єгор Соболєв, Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, захист Саакашвілі просить суд не застосовувати до нього ніякого запобіжного заходу.
Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.