Народные депутаты хотят взять Саакашвили на поруки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ряд народных депутатов Украины подали ходатайство в суд о взятии на личное поручительство экс-губернатора Одесской области Саакашвили, передает корреспондент УНН.
Так, ходатайство о заключении Саакашвили на поручительство подали Иван Крулько, Наталья Новак, Виталий Куприй, Алена Шкрум, Игорь Луценко, Александр Опанасенко, Игорь Деревянко, Виктор Чумак, Алексей Рябчин, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев, Юлия Тимошенко.
Напомним, защита Саакашвили просит суд не применять к нему никакого меры пресечения.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.