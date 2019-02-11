Нардепи звернулися до Конституційного Суду щодо одіозного Гречковського

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. 48 депутатів Верховної Ради підписали подання до Конституційного Суду з приводу процедури обрання нового складу Вищої ради правосуддя. Народні обранці пробачать Суд розтлумачити положення статті 131, яка унеможливлює обрання одної й тоїж ж особи до складу ВРП два терміни поспіль. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив нардеп Максим Курячий, повідомляє УНН з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Просимо надати офіційне тлумачення положень частини п'ятої статті 131 Конституції України в контексті такого питання: чи може особа, яка була членом Вищої ради юстиції і отримало статус члена Вищої ради правосуддя, повторно бути обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя?" - йдеться в документі.

Максим Курячий повідомив, що 15-16 лютого в закритому гірськолижному комплексі на Львівщині відбудеться з'їзд адвокатів України, який буде обирати своїх представників до Вищої ради правосуддя. Серед кандидатів, за інформацією Курячого, є Павло Гречковський, який вже був один термін членом ВРП - структури, яка раніше мала назву Вищої ради юстиції.

"Одіозний адвокат Павло Гречковський намагається шляхом порушення Конституції України знову потрапити до Вищої ради правосуддя. Він уже пропрацював там один термін. Йому, очевидно, сподобалося. Заради того, щоб знову потрапити до складу Ради правосуддя, він пробує маніпулювати юридичними тонкощами, а саме - перейменуванням цього органу. Це прямий виклик українському правосуддю з боку Гречковського", - заявив з трибуни Верховної Ради Максим Курячий.

Він нагадав народним обранцям про низку кримінальних проваджень, порушених проти Павла Гречковського правоохоронними органами. Так, члена ВРП підозрюють в отриманні хабара в розмірі півмільйона доларів США за "рішення" в суді комерційних питань приватної фірми, а також в приватизації нерухомого майна в центрі Києва корупційним шляхом, в результаті чого державний і місцевий бюджети втратили майже 4 мільйони доларів США.

"Павло Гречковський підозрюється Генпрокуратурою в отриманні величезної хабара. Вся країна спостерігала за цими подіями. Мотив Гречковського сьогодні полягає не в тому, щоб дійсно відновити систему, а в тому, щоб максимально уникнути покарання і продовжити роботу в звичному йому стилі, який зовсім не передбачає прозорості та викорінення корупційних ризиків. Друга спроба обрання такого людини знищить довіру до майбутнього складу Вищої ради правосуддя. Це буде величезним скандалом і ганьбою", - висловив впевненність Максим Курячий.

Нардеп закликав представників українських ЗМІ приділити максимум уваги процесу обрання нового складу ВСП, а українських адвокатів - не плямувати власну репутацію підтримкою на з'їзді сумнівною кандидатури Павла Гречковського.

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