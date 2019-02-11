Нардепы обратились в Конституционный Суд относительно одиозного Гречковского

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. 48 депутатов Верховной Рады подписали представление в Конституционный Суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия. Народные избранники простят Суд растолковать положения статьи 131, которая делает невозможным избрание одного и того же лица в состав ВСП два срока подряд. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил нардеп Максим Курячий, сообщает УНН со ссылкой на "Зеркало недели". 

"Просим предоставить официальное толкование положений части пятой статьи 131 Конституции Украины в контексте такого вопроса: может ли лицо, которое было членом Высшего совета юстиции и получило статус члена Высшего совета правосудия, повторно быть избранным на должность члена Высшего совета правосудия?" – говорится в документе.

Максим Курячий сообщил, что 15–16 февраля в закрытом горнолыжном комплексе во Львовской области состоится съезд адвокатов Украины, который будет избирать своих представителей в Высший совет правосудия. Среди кандидатов, по информации Курячего, есть Павел Гречковский, который уже был один срок членом ВСП – структуры, которая раньше имела название Высший совет юстиции.

"Одиозный адвокат Павел Гречковский старается путем нарушения Конституции Украины снова попасть в Высший совет правосудия. Он уже проработал там один срок. Ему, очевидно, понравилось. Ради того, чтобы снова попасть в состав Совета правосудия, он пробует манипулировать юридическими тонкостями, а именно – переименованием этого органа. Это прямой вызов украинскому правосудию со стороны Гречковского", – заявил с трибуны Верховной Рады Максим Курячий.

Он напомнил народным избранникам о ряде криминальных производств, возбужденных против Павла Гречковского правоохранительными органами. Так, члена ВСП подозревают в получении взятки в размере полмиллиона долларов США за "решение" в суде коммерческих вопросов частной фирмы, а также в приватизации недвижимого имущества в центре Киева коррупционным путем, в результате чего государственный и местный бюджеты потеряли почти 4 миллиона долларов США.

"Павел Гречковский подозревается Генпрокуратурой в получении огромной взятки. Вся страна наблюдала за этими событиями. Мотив Гречковского сегодня состоит не в том, чтобы действительно восстановить систему, а в том, чтобы максимально избежать наказания и продолжить работу в привычном ему стиле, который совсем не предусматривает прозрачности и искоренения коррупционных рисков. Вторая попытка избрания такого человека уничтожит доверие к будущему составу Высшего совета правосудия. Это будет огромным скандалом и позором", – высказал уверенность Максим Курячий.

Нардеп призвал представителей украинских СМИ уделить максимум внимания процессу избрания нового состава ВСП, а украинских адвокатов – не пятнать собственную репутацию поддержкой на съезде сомнительной кандидатуры Павла Гречковского.

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