Нардепи запропонували перевірити рішення маріупольського суду у справах військових

"Разом з колегами Дмитром Тимчком, Юрієм Березою, Олександром Бригинцем, Марією Іоновою, Артуром Герасимовим спрямували запит до Голови Вищої Ради правосуддя щодо перевірки інших рішень суддів Приморського районного суду м.Маріуполь, які виносили рішення у справі С.Колмогорова, щодо ухвал по справах військовослужбовців ЗСУ, ДПСУ, СБУ на предмет об'єктивності рішень, врахування всіх наявних доказів у справах, відповідності до основних засад здійснення правосуддя", - повідомила І.Фріз.

Депутати, за її словами, просять також надати правову оцінку діям суддів, що брали участь в справі С.Колмогорова та розглянути можливість притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

"Чекаємо результатів ретельної перевірки суддів Приморського суду м.Маріуполь через численні повідомлення про необ'єктивність розгляду справ та винесення рішень, що можуть бути тлумачені як такі, що здійснені на користь військово-окупаційних адміністрацій ОРДЛО", - зазначила нардеп.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову, засудженого за вбивство цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року, та звільнив його з-під варти в залі суду. Водночас суд першої інстанції продовжить розгляд справи.