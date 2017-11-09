Нардепы предложили проверить решение мариупольского суда в делах военных

"Вместе с коллегами Дмитрием Тимчком, Юрием Березой, Александром Бригинцом, Марией Ионовой, Артуром Герасимовым направили запрос к Председателю Высшего Совета правосудия по проверке других решений судей Приморского районного суда г.Мариуполь, которые выносили решение по делу С.Колмогорова, по постановлений по делам военнослужащих ВСУ, ГПСУ, СБУ на предмет объективности решений, учета всех имеющихся доказательств по делам, соответствии с принципами осуществления правосудия", - сообщила И.Фриз.

Депутаты, по ее словам, просят также дать правовую оценку действиям судей, участвовавших в деле С.Колмогорова и рассмотреть возможность привлечения их к дисциплинарной ответственности.

"Ждем результатов тщательной проверки судей Приморского суда г.Мариуполь из-за многочисленных сообщений о необъективности рассмотрения дел и вынесения решений, которые могут быть толкуемые как такие, которые осуществлены в пользу военно-оккупационных администраций ОРДЛО", - отметила нардеп.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову, осужденного за убийство гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года, и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.