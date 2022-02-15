Нардепи закликали світову спільноту не визнавати самопроголошені утворення на території ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ухвалено постанову про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та держав із закликом не визнавати самопроголошені утворення “Л/ДНР”, передає кореспондент УНН.
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Так, ухвалено постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Звернення підтримав 331 нардеп.
У документі ВР рішуче засуджує будь-які спроби Росії визнати незалежність самопроголошених “Луганської народної республіки” та “Донецької народної республіки”. Український парламент закликає міжнародну спільноту не визнавати можливі рішення РФ, які стосуватимуться "незалежності" цих утворень.
ВР звертається з проханням розглянути питання правових підстав перебування Російської Федерації у складі постійних членів Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй та провести термінове засідання Ради безпеки ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.
Нагадаємо
Держдума Російської Федерації у вівторок в межах рейтингового голосування повинна була розглянути два варіанти постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР”.