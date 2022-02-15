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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нардепи закликали світову спільноту не визнавати самопроголошені утворення на території ОРДЛО

Нардепи закликали світову спільноту не визнавати самопроголошені утворення на території ОРДЛО

Київ • УНН

 • 17256 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ухвалено постанову про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та держав із закликом не визнавати самопроголошені утворення “Л/ДНР”, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, ухвалено постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Звернення підтримав 331 нардеп.

У документі ВР рішуче засуджує будь-які спроби Росії визнати незалежність самопроголошених “Луганської народної республіки” та “Донецької народної республіки”. Український парламент закликає міжнародну спільноту не визнавати можливі рішення РФ, які стосуватимуться "незалежності" цих утворень.

ВР звертається з проханням розглянути питання правових підстав перебування Російської Федерації у складі постійних членів Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй та провести термінове засідання Ради безпеки ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Нагадаємо

Держдума Російської Федерації у вівторок в межах рейтингового голосування повинна була розглянути два варіанти постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР”.

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