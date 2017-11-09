Нардепи розповіли про своє ставлення до торгівлі колег з ОРДЛО - опитування

Так, коментуючи інформацію правоохоронців про наявність у родинного бізнесу нардепа від “Радикальної партії” Сергія Рибалки бізнес інтересів в ОРДЛО та РФ, народний депутат від БПП Олександр Співаковський зазначив:

"Я підтримую позицію пана Ляшка, що якщо слідство встановить що він (С.Рибалка, - ред.) вів бізнес із тимчасово окупованими територіями - це не гідно звання народного депутата. Ми не можемо підтримувати агресорів, які забрали наші території. Ми законом визначили, що ведення бізнесу із окупованими територіями це порушення. Я буду голосувати за зняття недоторканості (С.Рибалки - ред.) якщо факт торгівлі буде доведено слідством", - повідомив народний депутат від БПП.

У свою чергу народний депутат Володимир Литвин переконаний, що позиція будь-якого політика щодо взаємовідносин із ворогом має бути підкріплена не лише словами, а й діями.

"Я вважаю, що має бути єдиний підхід. Принаймні, щоб політичні гасла співвідносилися із реальними діями. Бо сьогодні у нас багато стало записних патріотів, які поряд з цим роблять зовсім протилежні справи", - сказав він.

Поряд з цим, народний депутат фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв наголосив на політичній та економічній відповідальності за торгівлю з ОРДЛО.

"Є таке поняття як санкції. Ви знаєте що є 21 вид санкцій, які застосовуються до підприємств незалежно від того, якої форми власності вони є. Такі санкції діють і по відношенню до іноземних, і по відношенню до українських компаній. Тому тут відповідальність політична, якщо це стосується політика, а якщо це стосується підприємця - економічна", - зазначив він.

А народний депутат фракції "Народний фронт" Ігор Лапін переконаний, що за торгівлю з ОРДЛО будь-кого повинна чекати всенародна ганьба.

Нагадаємо, Рада сьогодні включила до порядку денного питання про відставку глави фінкомітету ВРУ С.Рибалки.

Також нагадаємо, що сімейні компанії нардепа підозрюються в організації бізнесу на території ОРДЛО.