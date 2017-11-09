Нардепы рассказали о своем отношении к торговле коллег из ОРДЛО - опрос

Так, комментируя информацию правоохранителей о наличии у семейного бизнеса нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки бизнес интересов в ОРДЛО и РФ, народный депутат от БПП Александр Спиваковский отметил:

"Я поддерживаю позицию господина Ляшко, что если следствие установит что он (С.Рыбалка, - ред.) вел бизнес с временно оккупированными территориями - это не достойно звания народного депутата. Мы не можем поддерживать агрессоров, которые забрали наши территории. Мы законом определили, что ведение бизнеса с оккупированными территориями это нарушение. Я буду голосовать за снятие неприкосновенности (С.Рыбалка - ред.) если факт торговли будет доказано следствием", - сообщил народный депутат от БПП.

В свою очередь народный депутат Владимир Литвин убежден, что позиция любого политика относительно взаимоотношений с врагом должна быть подкреплена не только словами, но и действиями.

"Я считаю, что должен быть единый подход. По крайней мере, чтобы политические лозунги соотносились с реальными действиями. Потому что сегодня у нас много стало записных патриотов, которые наряду с этим делают совершенно противоположные дела", - сказал он.

Наряду с этим, народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отметил политической и экономической ответственности за торговлю с ОРДЛО.

"Есть такое понятие как санкции. Вы знаете что есть 21 вид санкций, которые применяются к предприятиям независимо от того, какой формы собственности они есть. Такие санкции действуют и по отношению к иностранным, и по отношению к украинским компаниям. Поэтому здесь ответственность политическая, если это касается политика, а если это касается предпринимателя - экономическая", - отметил он.

А народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин убежден, что за торговлю с ОРДЛО любого должен ждать всенародная позор.

Напомним, Рада сегодня включила в повестку дня вопрос об отставке главы финкомитета ВРУ С.Рыбалка.

Также напомним, что семейные компании нардепа подозреваются в организации бизнеса на территории ОРДЛО.