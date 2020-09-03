Нардепи розблокували отримання 1,2 млрд євро допомоги від ЄС

"Скасувати рішення ВРУ від 25 серпня 2020 року про прийняття ЗУ "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником та НБУ як агентом позичальника та ЄС як кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 млн євро", - йдеться у тексті постанови.

Проте, у ВР не вистачило голосів для її ухвалення, адже "за" проголосували лише 48 нардепів.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією уряду, макрофінансова допомога від Європейського Союзу у розмірі 1,2 млрд євро буде розділена на два транші по 600 млн євро. Перший надійде невідкладно після ратифікації меморандуму Верховною Радою, а другий - після виконання реформ.