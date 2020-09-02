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Нардепи рекомендують Зеленському оголосити 2021-й роком онкологічного скринінгу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нардепи ухвалили в цілому проект постанови №3600 про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення". Відповідне рішення підтримали 323 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи рекомендують Зеленському оголосити 2021-й роком онкологічного скринінгу в Україні

“Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: “Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення”, — йдеться у тесті постанови.

Так, учасники парламентських слухань на тему: “Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення” рекомендують:

1. Президенту України оголосити наступний 2021-й рік — роком онкологічного скринінгу в Україні.

2. Верховній Раді України забезпечити затвердження на рівні Закону Загальнодержавної цільової програми боротьби з онкологічними захворюваннями (у разі подання її на розгляд в установленому порядку Кабінетом Міністрів України).

3. Кабінету Міністрів України затвердити “Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року” та план дій на її виконання, визначивши основні цілі і завдання держави у цій сфері до 2030 року, інструменти для реалізації, ключові цільові показники та індикатори оцінки результативності.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України представило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року, що має на меті знизити рівень захворюваності на рак в Україні.

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