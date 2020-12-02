Нардепи присудили премії ВР для молоді та педагогів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому з необхідними техніко-юридичними правками шість постанов щодо премій Верховної Ради України для молоді та педагогів, передає кореспондент УНН.
Так, нардепи більшістю підтримали проект постанови про присудження щорічної премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітних, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів №3459.
Крім того, у Раді проголосували за проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради про встановлення щорічної премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітних, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів №4379.
Було ухвалено також проект постанови про внесення змін до деяких постанов ВРУ щодо відзначення молодих вчених №4424 та проект постанови про присудження премії Верховної Ради України молодим вченим за 2019 рік, №4425.
У Раді підтримали також у цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект постанови про присудження у 2020 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування, №4138, а також проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування №4159.
Нагадаємо, минулоріч присудили 30 премій педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.