Нардепи присудили премії ВР для молоді та педагогів

Так, нардепи більшістю підтримали проект постанови про присудження щорічної премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітних, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів №3459.

Крім того, у Раді проголосували за проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради про встановлення щорічної премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітних, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів №4379.

Було ухвалено також проект постанови про внесення змін до деяких постанов ВРУ щодо відзначення молодих вчених №4424 та проект постанови про присудження премії Верховної Ради України молодим вченим за 2019 рік, №4425.

У Раді підтримали також у цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект постанови про присудження у 2020 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування, №4138, а також проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування №4159.

Нагадаємо, минулоріч присудили 30 премій педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.