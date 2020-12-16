Нардепи підтримали продовження впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи в судах

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою прийняття законопроекту є забезпечення початку функціонування окремих модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та поетапне впровадження ЄСІТС. Законопроектом передбачається внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Передбачається, що створення та забезпечення функціонування ЄСІТС здійснюється поетапно. Передбачається, що судове засідання фіксуватиметься за допомогою відео-звуко-записувального технічного засобу, а судові рішення викладатимуться в електронній формі. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження ЄСІТС.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроекти про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".